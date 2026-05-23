Симоньян предложила помощь пострадавшим при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР.
Украинские дроны ударили по зданию, в котором находились 86 студентов, минувшей ночью. Это привело к обрушению строения.
«Все, что могу сказать, если кому-то чем-то могу помочь, пожалуйста, пишите. Мы обязательно поможем с Тиграшей», — сказала Симоньян в аудиосообщении в «Макс».
По последним данным, из-за атаки погибли четыре человека, 39 получили ранения. Девять из них госпитализировали, включая троих в тяжелом состоянии.
