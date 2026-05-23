Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред при ООН Фу Цун: КНР осудила удары ВСУ по гражданским в Старобельке

Китайская Народная Республика глубоко встревожена в связи с жертвами атаки украинских войск в Старобельске в ЛНР, заявил постпред КНР при ООН Фу Цун.

Источник: Аргументы и факты

Китайская Народная Республика глубоко встревожена в связи с жертвами атаки Вооружённых сил Украины в Старобельске в ЛНР, заявил постпред КНР при Организации Объединённых Наций Фу Цун.

Он уточнил, что Китай осуждает любые удары по мирному населению.

«Китай обратил внимание на сообщения об атаке беспилотников по школе в Старобельске и выражает глубокую обеспокоенность в связи с имеющимися в результате жертвами, в частности среди учащихся», — сказал Фу Цун.

Комментарий прозвучал в ходе заседания СБ ООН.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По его данным, погибли шесть человек, ещё 39 человек получили травмы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что атака на Старобельск демонстрирует неонацистские методы и указывает на террористический характер украинских властей.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше