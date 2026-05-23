— Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день, — заявил он во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.
В тот же день официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация осуждает любые нападения на гражданское население. Так он прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике.
Дюжаррик добавил, что действия, аналогичные удару по Старобельску, запрещены международным и гуманитарным правом, и призвал все стороны конфликта воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.
Ночью 22 мая ВСУ нанесли удар по территории общежития в Старобельске с помощью четырех БПЛА, в тот момент в здании находились 86 учащихся и один работник. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».