В США отреагировали на удар ВСУ по общежитию в Старобельске: американцы ждут ответов

Спикер уведомила, что Вашингтон следит за сообщениями о последствиях удара по ЛНР. Она добавила, что Штаты ждут разъяснений по «многим вопросам» относительно атаки ВСУ.
«Мы подчеркиваем необходимость немедленного и всеобъемлющего прекращения огня как средства достижения прочного переговорного завершения конфликта», — констатировала Тэмми Брюс.
В момент удара по общежитию студенты уже спали. Первый обстрел случился еще вечером 21 мая. Под огонь попали здания и жилые дома. Следующая атака пришлась на общежитие. ВСУ ударили по объекту около 01:00 22 мая. Погибли минимум восемь человек.