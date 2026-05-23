В США отреагировали на удар ВСУ по общежитию в Старобельске: американцы ждут ответов

Вашингтон призывает Украину и РФ к немедленному прекращению огня после трагичного инцидента в ЛНР. США заявили о необходимости установления мира в регионе. Так заместитель американского постпреда при ООН Тэмми Брюс сказала на заседании Совбеза по атаке ВСУ на общежитие таробельского колледжа.