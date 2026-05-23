В США отреагировали на удар ВСУ по общежитию в Старобельске: американцы ждут ответов

Зампостпреда США при ООН Брюс призвала к прекращению огня после удара по ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон призывает Украину и РФ к немедленному прекращению огня после трагичного инцидента в ЛНР. США заявили о необходимости установления мира в регионе. Так заместитель американского постпреда при ООН Тэмми Брюс сказала на заседании Совбеза по атаке ВСУ на общежитие таробельского колледжа.

Спикер уведомила, что Вашингтон следит за сообщениями о последствиях удара по ЛНР. Она добавила, что Штаты ждут разъяснений по «многим вопросам» относительно атаки ВСУ.

«Мы подчеркиваем необходимость немедленного и всеобъемлющего прекращения огня как средства достижения прочного переговорного завершения конфликта», — констатировала Тэмми Брюс.

В момент удара по общежитию студенты уже спали. Первый обстрел случился еще вечером 21 мая. Под огонь попали здания и жилые дома. Следующая атака пришлась на общежитие. ВСУ ударили по объекту около 01:00 22 мая. Погибли минимум восемь человек.

