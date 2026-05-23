Зампрезидента РАН назвала самую неосвоенную часть отношений людей с ИИ

Хабриева назвала права человека самой неосвоенной частью взаимодействия с ИИ.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Самой неосвоенной частью взаимодействия людей с новыми технологиями, в том числе искусственным интеллектом, являются права человека, поделилась мнением в беседе с РИА Новости зампрезидента РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.

В пятницу в Технопарке «Сколково» проходит XXI Международная школа-практикум молодых ученых-юристов «Искусственный интеллект, информация и право» на котором представители науки, органов государственной власти и бизнеса обсудили вопросы информационных технологий будущего и векторы развития современного права.

«Я думаю, что если закон о регулировании отдельных вопросов, связанных с использованием искусственного интеллекта, состоится, то, в первую очередь, конечно, коррекции должны подвергнуться закон об информации, информационных технологиях и закон о персональных данных», — сказала Хабриева.

По ее мнению, эта коррекция поменяет концепцию цифрового кодекса, который по замыслу должен все унифицировать.

«Если говорить не о чисто юридико-технических задачах, то я думаю сейчас самая неосвоенная часть в плане взаимодействия человека и новых технологий, в том числе искусственного интеллекта — это права человека», — сказала зампрезидента РАН.

В качестве примера она привела Латинскую Америку, где в Конституции уже закреплено право на ментальную неприкосновенность — защиту наших ментальной целостности и сознания от воздействия новых технологий. Кроме того, продолжила академик, необходимо заняться вопросом защиты цифрового образа человека.

«Я думаю, это самое главное, потому что в основе современного права, надеюсь это не изменится, это человек», — подытожила Хабриева.

В марте Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект о регулировании искусственного интеллекта. В частности, документ закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.