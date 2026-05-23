Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболисты «Ланса» впервые завоевали Кубок Франции

В финале команда обыграла «Ниццу».

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. «Ланс» со счетом 3:1 обыграл «Ниицу» в финальном матче Кубка Франции по футболу.

Голы у победителей забили Флорьян Товен (25-я минута), Одсонн Эдуар (42) и Абдалла Сима (78). В составе проигравших единственный гол на счету Джибриля Кулибали (45+3).

«Ланс» впервые стал победителем Кубка Франции. До этого команда трижды доходила до финала (1948, 1975, 1998).

Рекордсменом Кубка Франции по победам является «Пари Сен-Жермен», который становился победителем турнира в последних двух розыгрышах.