Футболисты «Ланса» впервые завоевали Кубок Франции

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. «Ланс» со счетом 3:1 обыграл «Ниицу» в финальном матче Кубка Франции по футболу.
Голы у победителей забили Флорьян Товен (25-я минута), Одсонн Эдуар (42) и Абдалла Сима (78). В составе проигравших единственный гол на счету Джибриля Кулибали (45+3).
«Ланс» впервые стал победителем Кубка Франции. До этого команда трижды доходила до финала (1948, 1975, 1998).
Рекордсменом Кубка Франции по победам является «Пари Сен-Жермен», который становился победителем турнира в последних двух розыгрышах.