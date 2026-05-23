Эксперт: после ареста Олега Туркина показатели в ФКР снизились вдвое

Фонд капремонта Калининградской области больше не лидирует среди других регионов России по объёмам выполненных работ и другим параметрам. Об этом в пятницу, 22 мая, на заседании суда Ленинградского района по делу бывшего директора ФКР Олега Туркина и шести его подчиненных заявила Анна Мамонова. С 2016 г. она — исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР). Ранее в качестве замдиректора Департамента ЖКХ Минстроя России участвовала в запуске системы капремонта в стране.
«До 2025 г. показатели Фонда капитального ремонта Калининградской области были в лидерах. Первое, второе, третье место по всем показателям. Если озвучить сейчас ситуацию — для меня коллеги подготовили сравнение 2023−25 годов — то на 40% идёт снижение выполнения работ. По количеству домов: в 2023 г. было 648, сейчас — 360. В том числе строительно-монтажные работы тогда были выполнены почти по 500 домам, сейчас — по тремстам. По разным видам работ — было 1700, стало — 1000. Снижение на 40%».
При этом, по словам эксперта, снижение происходит, несмотря на то, что доходная часть в ФКР растёт, сборы с населения — тоже.
«Взносы собственников увеличились также на 40%, — сообщила в суде вызванный свидетель. — Если в 2023 году это было 900 млн руб., то сейчас — 1,5 млрд. При этом на всех совещаниях мы обращаем особое внимание на остатки средств на счетах регоператоров, чтобы знать, кто у нас находится в зоне риска. Остатки — это когда собственники платят, а фонд не делает капитальный ремонт».
И если на конец 2023 г., по словам Мамоновой, остаток на счетах в ФКР Калининградской области составлял 195 млн руб., («это оптимальный минимум», уточнила эксперт), то по состоянию на конец 2025 года этот показатель достиг 800−820 млн руб.
«То есть деньги лежат. Работы не делаются. Опять же, у всех регионов собираемость повысилась, в Калининградской области снизилась, — продолжила Мамонова. — Увеличилась на 35% задолженность собственников более трёх лет. То есть я могу сказать, что в период руководства Олега Туркина Калининградская область была в топе по всем показателям. Я ознакомилась с тем, что ему предъявляется в обвинении. И, конечно, мне очень грустно на самом деле было это читать».
Напомним, экс-руководителя областного Фонда капитального ремонта Олега Туркина арестовали 26 июня 2024 года. Тогда его обвинили в растрате и отправили под домашний арест на два месяца. Впоследствии этот срок неоднократно продлевался. В отправке Туркина в СИЗО следствию отказали в июле прошлого года. В июне этого суд отказал следствию в продлении домашнего ареста бывшему гендиректору регионального ФКР.
Кроме Олега Туркина, которого обвиняют по статьям ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также ч. 3 ст. 33 УК РФ («Виды соучастников преступления») по делу проходят его подчиненные. Это Татьяна Иванова (бывший руководитель секретариата), Юлия Ипатова (работала в финансово-экономическом отделе), Елена Миколайчук (тот же отдел), Сергей Сызин (замгенерального директора), Светлана Титова (главный бухгалтер), Виктория Чубатько (помощник и руководитель аппарата).
По данным следствия, с января 2020 г. по июнь 2024 г. обвиняемые растратили средства фонда на цели, не связанные с проведением капремонта многоквартирных домов. В частности, под видом рабочих семинаров проводились корпоративы, развлекательные и туристические мероприятия для сотрудников. Кроме того, за счёт средств фонда незаконно оплачивались подарки, продукты, алкогольные напитки, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом. В результате указанных действий министерству строительства и ЖКХ Калининградской области был причинён ущерб на общую сумму свыше 9,1 млн рублей.