Пока юг греется до +26 север Хабаровского края мёрзнет

В Хабаровском крае 23 мая сохранится по-настоящему майская погода — тёплая, спокойная и почти без осадков. В большинстве районов синоптики прогнозируют облачность без существенных дождей, а температура местами поднимется до +26 градусов.
В Хабаровске день будет в основном облачным, но сухим. Утром около +14 градусов, днём потеплеет до +25. Ветер южный, слабый. Такая же погода ожидается в Вяземском, Бикине и Чегдомыне — там воздух прогреется до +23…+25 градусов.
В Комсомольске-на-Амуре будет чуть солнечнее. Днём синоптики обещают до +26 градусов и лёгкий ветер. Осадков не ожидается, хотя вечером облаков станет больше.
На севере края погода заметно прохладнее. В Советской Гавани и Чумикане температура не поднимется выше +11…+14 градусов. У моря сохранится высокая влажность и плотная облачность. В Охотске возможен небольшой дождь, а воздух прогреется только до +12 градусов.
В Николаевске-на-Амуре день обещает быть солнечным и тёплым — до +24 градусов без осадков.
Синоптики также предупреждают о действующем уведомлении по повышенному уровню воды в ряде районов края. При этом на большинстве рек продолжается спад после весеннего половодья.