Axios: Трамп всерьёз рассматривает нанесение новых ударов по Ирану

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп всерьёз рассматривает возможность нанесения новых ударов по территории Ирана, сообщает Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников.
«Трамп всерьёз рассматривает нанесение новых ударов по Ирану, если в переговорах в последнюю минуту не удастся достичь прогресса», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что Трамп провёл совещание по Ирану с чиновниками по нацбезопасности. Во встрече приняли участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр войны Пит Хегсет, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и другие чиновники.
Кроме того, из расписания Трампа пропала запланированная поездка на гольф-курорт, он проведёт выходные в Белом доме.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По словам Трампа, Соединённые Штаты хотят вывезти иранский уран, чтобы утилизировать его.