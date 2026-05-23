Двукратного чемпиона мира по хоккею Радулова внесли в базу «Миротворца»

ТАСС, 23 мая. Двукратный чемпион мира по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Александр Радулов внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции. По той же причине в список попали двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Шарыченков, выступающий за нижегородское «Торпедо», победитель Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Николай Макаров из тольяттинской «Лады» и футболист волгоградского «Ротора» Николай Покидышев.
Радулову 39 лет, с 2024 года он выступает за ярославский «Локомотив», с которым дважды выиграл Кубок Гагарина (2025, 2026). Ранее форвард побеждал в Континентальной хоккейной лиге с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2011). Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза — лучшим бомбардиром плей-офф. Вместе со сборной России он выиграл чемпионат мира в 2008 и 2009 годах.
Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.