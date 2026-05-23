Двукратного чемпиона мира по хоккею Радулова внесли в базу «Миротворца»

Радулову 39 лет, с 2024 года он выступает за ярославский «Локомотив», с которым дважды выиграл Кубок Гагарина (2025, 2026). Ранее форвард побеждал в Континентальной хоккейной лиге с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2011). Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза — лучшим бомбардиром плей-офф. Вместе со сборной России он выиграл чемпионат мира в 2008 и 2009 годах.