МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Германская военная разведка в годы Второй мировой войны в специальном лагере готовила свою агентуру из числа советских военнопленных-украинцев, пропитывая их идеями украинского шовинизма и ненавистью ко всему русскому на основе откровенной псевдоисторической ахинеи, говорится в рассекреченных архивных материалах ФСБ России.
В годы Второй мировой войны возле германского города Шлос-Хольте-Штукенброк располагался лагерь для военнопленных «Шталаг 326». Подавляющим большинством его узников были бывшие военнослужащие Красной армии.
После освобождения лагеря в мае 1945 года советская военная контрразведка «Смерш» установила, что в составе «Шталаг 326» функционировал особый лагерь («Зондерлагерь») с дислокацией в городе Мюнстере, и где содержались военнопленные украинской национальности. Этот лагерь был образован в январе 1943 года сотрудниками гитлеровской военной разведки абвера. Фактически «Зондерлагерь» был разведывательной школой, где готовили агентуру из числа украинцев. Лагерь имел два филиала: первый в Мюнстере, второй — в городе Иббенбюрене.
«Лица, содержащиеся в указанных филиалах, воспитывались в духе ненависти к русскому народу, якобы угнетавшему украинскую нацию. Пройдя соответствующую подготовку, они направлялись в так называемые “рабочие команды” концентрационных лагерей, где привлекались к контрразведывательной работе. Часть из них перебрасывалась в тыл Красной армии с разведывательными заданиями», — отмечается в сообщении ФСБ.
Контрразведка «Смерш» получила сведение о том, как нацисты пытались вербовать в украинские националисты узников «Зондерлагеря».
«Метод воспитания людей внутри лагеря проходил очень осторожно, прикрывая лозунгами “За свободную и самостоятельную Украину чисто национальную” и “Помочь своим братьям-украинцам”. Новоприезжим сначала устраивались лекции отдельно от давно пребывающих здесь», — говорилось в донесении отдела контрразведки (ОКР) «Смерш» лагеря при 236-м армейском запасном стрелковом полке от 8 мая 1945 года, составленном на основании показаний бывших агентов «Зондерлагеря».
На этих лекциях говорилось об «украинской нации» и ее «арийской чистоте», о ее минувшей самостоятельности и бывших порядках.
«Старались втолковать в голову то, что украинец и русский — это две большие разницы, что украинец, мол, был, есть и должен быть выше других наций, особенно русской и польской. Идея всех этих лекций была совсем похожа на немецкую, гитлеровскую идею», — отмечалось в документе.
При этом якобы история Украины в «Зондерлагере» преподносилась прямо с каменного века.
В донесении того же отдела «Смерш» от 29 мая 1945-го отдельный фрагмент был посвящен идеологической обработке военнопленных-украинцев в «Зондерлагере».
«Идеологическая подготовка отвечала целям и задачам организации лагеря… Каждый украинец должен быть готов отдать жизнь за освобождение Украины. Для достижения этой цели, воспитание такого духа предполагалось достичь путем изучения истории Украины», — говорилось в донесении.
Изучение «истории» Украины здесь делилось на три периода — «Образование Украины и ее распад», «Запорожская Сечь и Богдан Хмельницкий», «Гражданская война».
«При изучении первого периода от каждого украинца добивались, чтобы он усвоил, что, когда создалась Украина, она называлась “Русь”, а русских как таковых и не было в помине, гораздо позже смесь финнов с монголами украли у украинцев название Россия и стали себя называть так», — говорилось в документе.
И при изучении второго и третьего «периода» слушателям с помощью лживых псевдоисторических тезисов вбивали в голову, что русские — враги украинцев.
Контрразведчикам «Смерш» также удалось получить инструкцию работавших в «Зондерлагере» офицеров абвера, предназначенную для руководства украинцами-штатными осведомителями германской военной разведки в лагерях для военнопленных.
В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле большевистских руководителей. Тогда российский лидер напомнил, что советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. Эти территории Россия получила в результате русско-турецких войн и назывались они Новороссией. После Второй мировой войны Украина получила еще часть не только польских до войны территорий, часть венгерских территорий и часть румынских.
Глава российского государства также отмечал, что русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы, а интеграция западнорусских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений, она проходила на основе общей веры и культурных традиций.
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в мае 2025 года заявил, что даже на Украине иронично относились и относятся к историческим теориям о «независимой Украине». По его словам, даже основоположник украинской историографии Михаил Грушевский фактически переписывал историю, попросту меня слова «русский» на «украинский», тем самым придумывая украинское государство.