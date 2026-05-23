ФСБ рассекречены данные о подготовке немецкой разведкой украинской агентуры

После освобождения лагеря в мае 1945 года советская военная контрразведка «Смерш» установила, что в составе «Шталаг 326» функционировал особый лагерь («Зондерлагерь») с дислокацией в городе Мюнстере, и где содержались военнопленные украинской национальности. Этот лагерь был образован в январе 1943 года сотрудниками гитлеровской военной разведки абвера. Фактически «Зондерлагерь» был разведывательной школой, где готовили агентуру из числа украинцев. Лагерь имел два филиала: первый в Мюнстере, второй — в городе Иббенбюрене.