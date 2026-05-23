Европейские члены Совета безопасности ООН откровенно глумятся над жертвами среди детей. Об этом в пятницу, 22 мая, высказался постоянный представитель России в организации Василий Небензя о выступлениях на заседании по Старобельску в ЛНР, куда ударили силы ВСУ.
— Это даже не лицемерие или двойные стандарты, это откровенное глумление над детскими жертвами, — заявил он во время заседания Совбеза ООН, передает РИА Новости.
Также дипломат сказал, что европейские представители в ООН не считают детей и студентов в РФ людьми.
В тот же день официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация осуждает любые нападения на гражданское население. Так он прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике.
Ночью 22 мая ВСУ нанесли удар по территории общежития в Старобельске с помощью четырех дронов, в тот момент в здании находились 86 учащихся и один работник. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».