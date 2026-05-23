Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН отреагировали на слова Лаврова о необходимости разговора лидеров «Большой пятерки»

Замгенсека ООН Моратинос согласился с необходимостью диалога по ситуации в мире.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости разговора между лидерами «Большой пятерки». Он считает, что этот диалог «назрел и даже перезрел». Замгенсека ООН Мигель Анхель Моратинос согласился с позицией Москвы. Он указал на необходимость таких переговоров в интервью ТАСС.

Мигель Анхель Моратинос уведомил, что соответствующий диалог должен выйти за рамки «Большой пятерки». Он считает, что в обсуждение ситуации в мире нужно включить и других членов Совбеза ООН.

«Сегодня мир — это нечто большее, чем “Большая пятерка”. Если “Большая пятерка” хочет обсудить ситуацию в мире, это можно только приветствовать», — прокомментировал заместитель генсека ООН.

Глава МИД РФ, кроме того, оценил возможное урегулирование конфликта на Украине. Сергей Лавров подчеркнул, что установление мира будет плодом компромисса.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше