В ООН отреагировали на слова Лаврова о необходимости разговора лидеров «Большой пятерки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости разговора между лидерами «Большой пятерки». Он считает, что этот диалог «назрел и даже перезрел». Замгенсека ООН Мигель Анхель Моратинос согласился с позицией Москвы. Он указал на необходимость таких переговоров в интервью ТАСС.
Мигель Анхель Моратинос уведомил, что соответствующий диалог должен выйти за рамки «Большой пятерки». Он считает, что в обсуждение ситуации в мире нужно включить и других членов Совбеза ООН.
«Сегодня мир — это нечто большее, чем “Большая пятерка”. Если “Большая пятерка” хочет обсудить ситуацию в мире, это можно только приветствовать», — прокомментировал заместитель генсека ООН.
Глава МИД РФ, кроме того, оценил возможное урегулирование конфликта на Украине. Сергей Лавров подчеркнул, что установление мира будет плодом компромисса.