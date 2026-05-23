В ООН отреагировали на слова Лаврова о необходимости разговора лидеров «Большой пятерки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости разговора между лидерами «Большой пятерки». Он считает, что этот диалог «назрел и даже перезрел». Замгенсека ООН Мигель Анхель Моратинос согласился с позицией Москвы. Он указал на необходимость таких переговоров в интервью ТАСС.