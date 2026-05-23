В ЕАО жильцы аварийного дома 10 лет ждут расселения и дошли до Бастрыкина

Жители аварийного дома в городе Облучье Еврейской автономной области обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за многолетнего ожидания расселения, — сообщает Информационный центр СК России.
Речь идёт о многоквартирном доме на улице Верхней, построенном ещё в 1914 году. По данным следствия, здание находится в тяжёлом состоянии: разрушаются фундамент и несущие конструкции, прогнили стены и межэтажные перекрытия, а инженерные системы полностью изношены.
Дом официально признали аварийным ещё в 2016 году, однако за десять лет жильцам так и не предоставили новое жильё или денежную компенсацию. Люди неоднократно обращались в различные инстанции, но, как утверждается, проблема до сих пор не решена.
После обращения жительницы региона в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления СК доклад о ходе расследования и мерах по восстановлению прав жильцов.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.