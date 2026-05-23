23 мая в календаре: день кладоискателя, дизайнера интерьеров и Всемирный день черепахи

День кладоискателя Всемирный день черепахи День каштановых свечек Всемирный день спортивной борьбы Праздник жевальщиков стирательных резинок День дизайнера интерьеров Всемирный день болезни Крона и язвенного колита Международный день наследственных пород Международный день по искоренению акушерских свищей Праздник чудотворной Киево-Братской иконы Божией Матери День памяти святого апостола Симона Зилота Возвещение Баба.
Именины.
Василий, Кирилл, Симон, Таисия.
Симон Посев.
В этот день отмечается память Симона Кананита (Зилота) — одного из учеников Иисуса Христа. Согласно преданию, он проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Также имеются сведения о том, что апостол Симон побывал и в Британии. Симон Канонит принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа.
День памяти святого Симона в народном календаре совпал с более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. Русские люди смотрели на землю с большим благоговением — как на кормилицу всего человечества. В день именин к ней относились с максимальным почтением. Крестьяне не брались ни за плуг, ни за борону, ни в коем случае не вбивали в землю колья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой. А вот пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось — говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком.
В то же время день Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи — в определенное время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники. Кроме того, полагалось обязательно попросить Мать Сырую Землю о благословении.
На Симона обращали особое внимание… на веники. Существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь. В этом случае нужно было срочно принимать профилактические меры. А веник, подвешенный на притолоке, мог в этот день упасть на человека, который пришел в дом с недобрыми намерениями.
События.
1592 год — в Венеции инквизицией арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси.
1896 год — основан Томский технологический институт.
1928 год — началась арктическая экспедиция на дирижабле «Италия».
1930 год — первым орденом Ленина награждена газета «Комсомольская правда» (18+).
1949 год — день образования Федеративной Республики Германия.
1978 год — в Московской области потерпел катастрофу Ту-144Д, погибли 2 человека.
1985 год — в США женщина, проходившая лечение от бесплодия, родила семь близнецов.
1987 год — в СССР перестали «глушить» радиостанцию «Голос Америки»* (признана в РФ СМИ-иноагентом, 05.12.2017).
1988 год — прощание Мишеля Платини с большим футболом.
1991 год — в Ленинграде при заходе на посадку разбился Ту-154 Аэрофлота, выполнявший рейс Сухуми—Ленинград, погибли 15 человек.
1992 год — подписан Лиссабонский протокол о сокращении стратегических наступательных вооружений стран СНГ.
2003 год — Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года.
2004 год — рухнула крыша терминала Е2 международного аэропорта «Париж — Шарль-де-Голль», погибли 4 человека.
2021 год — инцидент с посадкой Boeing 737 в Минске.
2022 год — новым премьер-министром Австралии стал Энтони Албаниз, лидер победившей на парламентских выборах Австралийской лейбористской партии.
В этот день родились.
Карл Линней (1707 — 1778 г.), шведский врач и натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира.
Франц Месмер (1734 — 1815 г.), австрийский врач.
Алина Шариго (1859 — 1915 г.), жена французского художника Пьера Огюста Ренуара.
Пер Лагерквист (1891 — 1974 г.), шведский писатель, Нобелевский лауреат.
Арти Шоу (1910 — 2004 г.), американский джазовый кларнетист, композитор и писатель.
Григорий Чухрай (1921 — 2001 г.), советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
Виталий Вульф (1930 — 2011 г.), российский искусствовед, телеведущий, переводчик, критик.
Роберт Муг (1934 — 2005 г.), американский предприниматель, известен как создатель синтезатора.
Михаил Багдасаров (1945 — 2021 г.), советский и российский артист цирка — дрессировщик хищных животных.
Анатолий Карпов (1951 г.), российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам, общественный деятель.
Лариса Гузеева (1959 г.), советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка РФ.
Илья Кулик (1977 г.), российский фигурист, олимпийский чемпион в одиночном катании.
Народные приметы.
Если в этот день пойдёт дождь, то всё лето будет дождливое. Вечером плывут большие кучевые облака — к хорошей погоде на следующий день. Цветки одуванчика закрываются ранее 14−15 часов в солнечный день — к дождю. Если горох сеять при северном ветре, он будет жидок, при западном или юго-западном — мелок и червив. Березовые сережки лопаются — пришла пора хлеб сеять. Ветер во время дождя — жди хорошей погоды. Утром пчелы весело и быстро летают — день будет солнечным. Птицы поют до рассвета — к дождю. На берегу водохранилища, большого озера днем ветер дует с суши на воду, а ночью — в обратную сторону, жди скорого ненастья. Крот больше обычного землю вокруг норы разбрасывает — будет дождь. Птичьи песни до рассвета слышны — быть дождю. Появляются самые целебные и полезные травы. По этой причине первый раз травы собирали именно сегодня.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
