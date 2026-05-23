23 мая в календаре: день кладоискателя, дизайнера интерьеров и Всемирный день черепахи

Если в этот день пойдёт дождь, то всё лето будет дождливое. Вечером плывут большие кучевые облака — к хорошей погоде на следующий день. Цветки одуванчика закрываются ранее 14−15 часов в солнечный день — к дождю. Если горох сеять при северном ветре, он будет жидок, при западном или юго-западном — мелок и червив. Березовые сережки лопаются — пришла пора хлеб сеять. Ветер во время дождя — жди хорошей погоды. Утром пчелы весело и быстро летают — день будет солнечным. Птицы поют до рассвета — к дождю. На берегу водохранилища, большого озера днем ветер дует с суши на воду, а ночью — в обратную сторону, жди скорого ненастья. Крот больше обычного землю вокруг норы разбрасывает — будет дождь. Птичьи песни до рассвета слышны — быть дождю. Появляются самые целебные и полезные травы. По этой причине первый раз травы собирали именно сегодня.