«Нам нужны мальчики помладше»: Наталья Рудова отдала приоритет парням-зумерам против взрослых мужчин

Статистика указывает, что современные молодые парни стали чаще обращать внимание на женщин постарше. Такую тенденцию связывают с усталостью зумеров от высоких запросов сверстниц. Актриса Наталья Рудова порадовалась такой статистике. Она отметила, что женщинам нужны «мальчики помладше». Такой комментарий актриса дала KP.RU после торжественной премьеры фильма «Майкл».
Наталья Рудова назвала новость «отличной». По ее мнению, молодые люди более привлекательны, чем зрелые мужчины. Актриса пояснила свое высказывание.
«Зачем нам мальчики постарше? Они грустные, они уже прожили эту жизнь, им неинтересно, а нам всегда классно», — добавила Наталья Рудова.
Фильм «Майкл» выйдет в официальный прокат в России 28 мая. Это картина о детстве и юности известного исполнителя Майкла Джексона. Фильм собрал в мировом прокате уже свыше 700 миллионов долларов.