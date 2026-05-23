На шахте в Китае произошла утечка газа: четыре человека погибли, 90 остаются под землей

На угольной шахте в городе Чанчжи на севере Китая произошла авария, вызванная превышением допустимой концентрации угарного газа. Об этом сообщает Xinhua.
В момент аварии в шахте находились 247 работников. По данным агентства, погибли четыре человека. Еще 90 шахтеров остаются заблокированными под землей, при этом состояние 16 из них оценивается как критическое.
Спасателям удалось поднять на поверхность 157 человек, среди которых были и погибшие. На месте продолжается масштабная спасательная операция. Специалисты обследуют шахту и проводят эвакуацию находящихся под завалами людей.
Ранее KP.RU сообщал, что 32 шахтера погибли на кобальтовой шахте в провинции Луалаба на юго-востоке Демократической Республики Конго. Это произошло из-за обрушения моста. Он был плохо укреплен и не выдержал оползня на фоне проливных дождей.