Front Nutr: Ученые назвали замедляющие старение пищевые добавки

Ученые проанализировали десятки исследований о влиянии коллагена, витаминов C и E на организм пожилых людей и пришли к выводу, что данная комбинация вместе с физической активностью способна замедлять возрастные изменения. Обзор опубликован в издании Frontiers in Nutrition.
По словам специалистов, с возрастом у человека снижаются мышечная масса, выносливость, когнитивные функции и способность организма бороться с воспалением и окислительным стрессом. Коллаген помогает поддерживать состояние мышц, суставов и сосудов, витамин C участвует в синтезе коллагена и защищает клетки от повреждений, витамин E снижает окислительный стресс и поддерживает здоровье клеточных мембран, уточнили ученые.
— Особенно заметный эффект наблюдался при сочетании этих веществ с регулярными тренировками. У пожилых людей улучшались мышечная сила, состояние суставов, показатели выносливости и восстановление после нагрузок, — сказано в статье.
Специалисты отметили, что наибольшую пользу может приносить сочетание умеренной физической активности, сбалансированного питания и индивидуально подобранных добавок.
