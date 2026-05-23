90% россиян после 30 лет переносят болезнь поцелуев

Врачи предупредили о росте риска заражения мононуклеозом. Инфекционист Ольга Зыкова рассказала, как передается «болезнь поцелуев».
В России фиксируют от 40 до 80 случаев на 100 тысяч человек. Вирус передается через слюну, общую посуду, зубные щетки, помаду. Реже — воздушно-капельным путем, при переливании крови или от матери ребенку. Инфицированность населения достигает 90% среди людей старше 30 лет, — пишет РИА.
«В большинстве случаев мононуклеоз передается при контакте со слюной больного или носителя вируса. Кроме того, заражение возможно при совместном использовании посуды», — пояснила доцент Пироговского университета Ольга Зыкова.
Волгоградцам стоит отказаться от использования чужой посуды и средств гигиены. Если в семье или коллективе есть заболевший, выделите ему отдельную посуду и столовые приборы. При появлении слабости, температуры или боли в горле срочно обратитесь за медицинской помощью.
