Страны Европы оказались в глупом положении из-за санкционной политики в отношении Российской Федерации, пишет AntiDiplomatico.
«Путин продает газ и нефть США, как он это делает с Индией и всеми остальными в мире, кто хочет купить российские энергоносители. США же продолжают продавать свой чрезвычайно дорогой сжиженный газ нам, бедным европейским идиотам, по цене втрое выше. Это происходит потому, что мы, европейцы, продолжаем вводить бестолковые меры против РФ», — говорится в сообщении.
В материале издания из Италии сказано, что жителям стран ЕС следует задуматься о том, кто ими управляет. Автор отметил, что антироссийский курс, проводимый Брюсселем, «лишь загоняет западные страны в более глубокий кризис».
«Тем временем счета за газ в Италии стремительно растут, отчасти из-за масштабных закупок чрезвычайно дорогого СПГ у США. И это только начало. На данном этапе нам следует задать себе вопрос: заслуживаем ли мы тех, кто нами управляет?», — написал он.
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что новый пакет санкций ЕС против Российской Федерации нанесёт удар по Украине.