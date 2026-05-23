МЧС предупредило о ливне, грозе и граде в Московской области 23 мая

В субботу, 23 мая, в Московской области ожидается ливень, гроза и град. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Уточняется, что в период с 14:00 до конца суток местами по Московской области ожидается ливень, гроза, град при усилении южного ветра с порывами до 17 метров в секунду.

— Главное управление МЧС РФ по Московской области призывает быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности! Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В МЧС призвали в случае необходимости обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб.

На территории Москвы и Подмосковья более чем на сутки объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы с ливнем, сообщили 22 мая в Гидрометцентре России. Предупреждение будет действовать на всей территории столицы и Московской области до 21:00 23 мая.

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ тоже предупредили, что ливень, гроза, град и усиление ветра ожидаются в Москве и Подмосковье. В связи с этим жителей призвали соблюдать осторожность. Кроме того, об ухудшении погодных условий говорил и специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что на севере Подмосковья даже может сформироваться смерч.

