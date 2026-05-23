В Сенате США призвали ускорить выделение средств в размере 400 млн долларов Украине и 200 млн долларов Эстонии, Латвии и Литве. Об этом сообщат Associated Press.
С соответствующим обращением к главе Пентагона Питу Хегсету выступили сенаторы от обеих партий. По данным издания, указанные средства были одобрены Конгрессом еще в 2025 году.
Пентагон не уложился в ранее обозначенные сроки, отмечает газета. Более трех недель назад Хегсет заявлял, что финансирование Украины разблокировано и план распределения будет направлен законодателям. Однако это не было сделано к 15 мая.
Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что США все еще намерены урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем. Он назвал «хитрецом» киевского главаря Владимира Зеленского. Глава Белого дома признал, что Киев продолжает терять позиции на поле боя.