Если Украина решит начать наступление, то может потерять войска, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что это произойдёт за считанные часы.
«У украинцев нет никакой других военных возможностей, кроме дронов. Вот и всё, что у них осталось. Они не могут начать наземное наступление — потеряют всех за несколько часов», — сказал Макгрегор.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Макгрегор отметил, что украинские военные не способны продвигаться или потенциально «удерживать новые территории».
Напомним, по словам офицера разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотта Риттера, Украина умирает. Киев пытается обострить конфликт с Российской Федерацией, чтобы вовлечь в него Североатлантический альянс.