ФСБ раскрыла данные о «Шталаг-326»: как в концлагерях пытались вербовать в украинские националисты

Нацистский лагерь «Шталаг-326» использовался германской разведкой в годы Второй мировой войны как центр подготовки агентуры и информаторов. Об этом стало известно из рассекреченных ФСБ России архивных документов.
Лагерь «Шталаг-326» располагался возле Шлос-Хольте-Штукенброка и в основном содержал пленных красноармейцев. Военнопленные подвергались идеологической обработке, основанной на украинском национализме и враждебности к русским.
Согласно архиву, в его структуре действовал отдельный «Зондерлагерь». Он был создан в 1943 году абвером и выполнял функции разведывательной школы. В его филиалах велась подготовка агентуры из числа украинских военнопленных.
После освобождения лагеря в 1945 году сотрудники «Смерша» выявили 267 человек, связанных с немецкой разведкой, включая агентов, националистов и пособников нацистов.
