Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ раскрыла данные о «Шталаг-326»: как в концлагерях пытались вербовать в украинские националисты

ФСБ: в концлагерях пытались вербовать узников в украинские националисты.

Источник: Комсомольская правда

Нацистский лагерь «Шталаг-326» использовался германской разведкой в годы Второй мировой войны как центр подготовки агентуры и информаторов. Об этом стало известно из рассекреченных ФСБ России архивных документов.

Лагерь «Шталаг-326» располагался возле Шлос-Хольте-Штукенброка и в основном содержал пленных красноармейцев. Военнопленные подвергались идеологической обработке, основанной на украинском национализме и враждебности к русским.

Согласно архиву, в его структуре действовал отдельный «Зондерлагерь». Он был создан в 1943 году абвером и выполнял функции разведывательной школы. В его филиалах велась подготовка агентуры из числа украинских военнопленных.

После освобождения лагеря в 1945 году сотрудники «Смерша» выявили 267 человек, связанных с немецкой разведкой, включая агентов, националистов и пособников нацистов.

Ранее KP.RU сообщал об опубликованных архивных данных о деятельности пособников нацистских спецслужб на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны. Следствием установлено, что ряд задержанных участвовали в карательных операциях против мирного населения.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше