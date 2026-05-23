В Хабаровском крае погода остается стабильной и без осадков

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 23 мая опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется. В Хабаровске ожидается без существенных осадков, температура ночью от +13 до +15 градусов, днём от +24 до +26 градусов, ветер южный 6−14 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В южных районах края погода будет аналогичной: без существенных осадков, ночная температура от +10 до +15 градусов, дневная от +22 до +27 градусов, ветер южный 2−11 м/с.
В центральных районах, включая Хабаровский, Нанайский и Верхнебуреинский муниципальные районы, днём местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью — от +2 до +15 градусов, днём — от +16 до +28 градусов. Ветер южный и юго восточный, со скоростью 1−14 м/с.
На севере края также не ожидается осадков. Ночью температура составит от −2 до +11 градусов, днём — от +12 до +28 градусов. Ветер юго восточный и южный, 1−14 м/с.
Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru