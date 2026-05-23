Компания SpaceX запустила ракету Starship в 12-й испытательный полет

Компания SpaceX осуществила запуск гигантской ракеты высотой 124 метра.

Источник: Комсомольская правда

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках 12-го испытательного полета. Прямая трансляция велась на странице компании в соцсети X.

Старт состоялся с площадки космодрома Starbase в штате Техас. Корабль Starship S39 стал первым представителем третьего поколения ракет V3 разработки SpaceX. Его высота составляет 124 метра, а тяга оценивается примерно в 8 тысяч тонн.

По плану, полет должен продлиться около часа. За это время предполагается вывести из грузового отсека 20 макетов спутников системы Starlink, а также провести эксперимент с использованием двух дополнительных аппаратов для оценки состояния теплозащитного покрытия.

Ранее компания SpaceX заявила о намерении создать на орбите сеть центров обработки данных для вычислений в области искусственного интеллекта. Для реализации этого проекта корпорация планирует вывести на орбиту до миллиона спутников.

Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
