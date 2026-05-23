Компания SpaceX запустила ракету Starship в 12-й испытательный полет

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках 12-го испытательного полета. Прямая трансляция велась на странице компании в соцсети X.
Старт состоялся с площадки космодрома Starbase в штате Техас. Корабль Starship S39 стал первым представителем третьего поколения ракет V3 разработки SpaceX. Его высота составляет 124 метра, а тяга оценивается примерно в 8 тысяч тонн.
По плану, полет должен продлиться около часа. За это время предполагается вывести из грузового отсека 20 макетов спутников системы Starlink, а также провести эксперимент с использованием двух дополнительных аппаратов для оценки состояния теплозащитного покрытия.
Ранее компания SpaceX заявила о намерении создать на орбите сеть центров обработки данных для вычислений в области искусственного интеллекта. Для реализации этого проекта корпорация планирует вывести на орбиту до миллиона спутников.