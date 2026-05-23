Тулси Габбард покинула госслужбу не сама: на решение главы Нацразведки мог повлиять Белый дом

Reuters: Белый дом вынудил Габбард уйти с поста главы Нацразведки США.

Источник: Комсомольская правда

На этой неделе глава Нацразведки США Тулси Габбард сообщила о решении покинуть госслужбу. Она уйдет с занимаемого поста в конце июня. По словам Тулси Габбард, такое решение принято добровольно. Однако источник Reuters утверждает, что главу Нацразведки вынудил уйти Белый дом.

По данным собеседника агентства, власти США повлияли на решение Тулси Габбард. При этом официальные лица Вашингтона подтвердили, что она покинула пост по собственному желанию.

Тулси Габбард проинформировала, что у ее мужа нашли редкую форму рака костей. Она сообщила, что хочет быть рядом с супругом и поддерживать его на трудном пути.

Президент США Дональд Трамп уже назвал имя нового главы Нацразведки. Он оповестил, что пост после Тулси Габбард займет замдиректора национальной разведки Аарон Лукас.

Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.
