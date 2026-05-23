Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко оценил длительность летних каникул в России

Онищенко призвал не сокращать детские каникулы.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Длительность летних каникул не нужно менять, так как трех месяцев активного отдыха достаточно, чтобы школьник развеялся или съездил в лагерь, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа.

«Ни в коем случае не надо сокращать детские каникулы. Нужно думать не о сокращении времени отдыха, нам нужно думать о том, чтобы вот эти месяцы, самый благоприятный период летом, он был посвящен активному и грамотному отдыху», — сказал Онищенко.

Он уточнил, что ребенок в школьный период каждый день проводит 45 минут за партой в течение четырех-семи уроков. Поэтому, по словам академика, необходимо сделать все для того, чтобы ученики отдыхали активно, в том числе в летних оздоровительных лагерях.​