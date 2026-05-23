ФОК с бассейнами на севере Москвы зарегистрирован в Росреестре

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Левобережный площадью 6,2 тыс. кв. м стал первым учтенным спортивным зданием в мае. Социальный объект, построенный в шаговой доступности от жилых домов, нацелен не только на спортивное развитие детей и взрослых, но и активный семейных отдых», — цитируется в тексте заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова.
Объект расположен по адресу: ул. Беломорская, д. 39а. Внутри здания предусмотрено размещение трех бассейнов для детей и взрослых, спортзала для единоборств, игровой комнаты детского клуба, тренажерных залов, а также фитнес-клуба и нескольких спортивных студий.