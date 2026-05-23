Мошенники попытались обмануть жительницу Хабаровского края обещанием «награды»

Женщине, у которой член семьи на СВО, позвонил незнакомец — представился сотрудником правительства региона. Он попросил предоставить персональные данные (СНИЛС) для якобы оформления документов, необходимых для вручения награды губернатором Хабаровского края 23 мая. Как напомнили в телеграм-канале «СтопФейк 27 Z», специалисты правительства Хабаровского края не проводят обзвон жителей с целью уточнения персональных данных. «Напомним: если по телефону просят предоставить персональные данные (например, номер СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ПИН-код, пароль от личного кабинета, коды из СМС), немедленно прекратите беседу — это может быть признаком мошенничества», — говорится в сообщении «СтопФейк 27 Z».