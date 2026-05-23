Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО локализовали пожар на городской свалке

В Еврейской автономной области тушат пожар на городской свалке.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области тушат пожар на городской свалке. Возгорание было обнаружено сторожем, а через 10 минут на место прибыли огнеборцы: площадь активного горения изначально составила около 1 000 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

КЧС ЕАО на внеочередном собрании постановила выделить дополнительную технику для тушения. От «Облэнергоремонт Плюс ЕАО» направили 2 бульдозера, 2 экскаватора и 2 водовоза. Беспилотники помогают отслеживать распространение огня.

Минерализованная полоса по периметру свалки препятствует выходу пламени за пределы территории. По данным Александра Сидякина, главного государственного инспектора по пожарному надзору ЕАО, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере не выявлено. Угрозы населённым пунктам нет, пожар локализован.

В настоящее время на месте задействованы 19 человек и 9 единиц техники (в т. ч. 6 единиц тяжёлой техники). Причина возгорания устанавливается.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше