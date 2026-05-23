В ЕАО локализовали пожар на городской свалке

В Еврейской автономной области тушат пожар на городской свалке. Возгорание было обнаружено сторожем, а через 10 минут на место прибыли огнеборцы: площадь активного горения изначально составила около 1 000 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
КЧС ЕАО на внеочередном собрании постановила выделить дополнительную технику для тушения. От «Облэнергоремонт Плюс ЕАО» направили 2 бульдозера, 2 экскаватора и 2 водовоза. Беспилотники помогают отслеживать распространение огня.
Минерализованная полоса по периметру свалки препятствует выходу пламени за пределы территории. По данным Александра Сидякина, главного государственного инспектора по пожарному надзору ЕАО, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере не выявлено. Угрозы населённым пунктам нет, пожар локализован.
В настоящее время на месте задействованы 19 человек и 9 единиц техники (в т. ч. 6 единиц тяжёлой техники). Причина возгорания устанавливается.
