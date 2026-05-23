Переговоры с Ираном не удовлетворили Белый дом: Трамп готовится к возобновлению ударов

CBS: Белый дом готовится к новой волне ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон планирует вернуться к военной операции в Иране. Официальные лица США отменяют планы на выходные и возвращаются в Белый дом. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовится к новой волне ударов по Ирану, пишет CBS.

По данным знакомых с планами Вашингтона источников, удары планировалось возобновить еще 22 мая. Однако решение так и не было принято.

Источники отметили, что Дональд Трамп планировал провести выходные в своем гольф-клубе в Нью-Джерси. Однако он возвращается в Вашингтон для обсуждения ударов по Ирану, говорится в статье.

Тем временем Тегеран обсуждает с Оманом введение платы за проход судов через Ормузский пролив. Иран рассчитывает закрепить за собой контроль над этими водами. О будущей системе прохода судов через Ормуз пока информации нет.

