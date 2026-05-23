Русофобская риторика главы европейской дипломатии Каи Каллас способствует втягиванию Евросоюза в конфронтацию с Россией. Об этом сообщает Steigan.
По данным издания, Каллас не следует воспринимать как «смелую правдолюбку», а скорее как проводника политического курса, который усиливает напряженность и ведет Европу к милитаризации и эскалации.
Авторы называют этот подход «доктриной Каллас», согласно которой безопасность Европы якобы может быть достигнута через конфликт с Россией. В рамках этой линии любые призывы к миру могут восприниматься как предательство.
«Проблема Каллас не в том, что она не любит Кремль А в том, что она превратила исторические страхи своей страны в европейскую модель управления», — говорится в материале.
Ранее Каллас опозорила ЕС своей глупостью, говоря о якобы нападениях России на 19 стран за последнее столетие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что кровавый след на континенте за это время в действительности оставили только Евросоюз и НАТО.