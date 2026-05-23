В Хабаровском крае суд отказал истцу в праве собственности

Житель Хабаровского края З. подал иск в суд района имени Лазо с требованием признать право собственности на дополнительный земельный участок площадью 22 кв. м в силу приобретательной давности. По словам истца, он пользовался этой землёй более 15 лет и установил забор, сообщает суда Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В процессе рассмотрения дела выяснилось, что истец захватил части земельных участков двух соседей и межполосицу с третьим участком — это подтвердила судебная экспертиза. Один из смежных собственников указал, что З. год назад без разрешения перенёс забор на чужую территорию.
Суд пришёл к выводу, что владение участком нельзя считать добросовестным, а значит, право собственности по приобретательной давности не может быть признано. Апелляционная инстанция согласилась с решением суда района имени Лазо, которое вступило в законную силу.
