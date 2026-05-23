Дочь Александра Михайлова Мирослава закрутила с актером Петром Рыковым

В Чите стартовал XIII Забайкальский международный кинофестиваль. Дочь актера Александра Михайлова Мирослава впервые появилась на красной дорожке с коллегой Петром Рыковым, который старше нее на 21 год. Они подтвердили слухи о своем романе.
Влюбленные позировали фотографам, улыбались и выглядели счастливыми.
Михайлова высказалась о разнице в возрасте с избранником. Она привела в пример родителей — Оксана Васильева младше звезды фильма «Любовь и голуби» на 23 года.
— У родителей больше, чем у нас. Получается, пошла по стопам. Я к такой разнице в возрасте с детства привыкла, видела этот пример счастливых отношений, — заявила артистка журналистам «Стархита».
Она уже познакомила Рыкова со своими родителями.
В мае 2025 года Михайлова развелась с супругом, сокурсником по ВГИКу Анатолием Черниковым.
В конце апреля бывшая возлюбленная актера Никиты Ефремова, телеведущая Мария Ивакова сообщила подписчикам, что выходит замуж. Она разместила в личном блоге романтичное видео, которое было снято на побережье. На кадрах видно, как ее избранник, бизнесмен Кирилл Гурбанов встал перед ней на одно колено и сделал предложение руки и сердца.