Более 500 раз за год в России пытались продать краснокнижную черепаху

По словам эксперта-герпетолога, чаще всего в сети Интернет продают два вида краснокнижных черепах — черепаха Никольского и китайский трионикс. Оба вида занесены в Красную книгу России с наивысшим статусом редкости «1», как находящиеся под угрозой исчезновения. «Лидер нелегального оборота — средиземноморская черепаха, а точнее, ее подвид — черепаха Никольского (Testudo graeca nikolskii). Только за 2024 год на одном сайте “Авито” выявили более 500 объявлений о ее продаже», — рассказала РИА Новости Гнетнева.