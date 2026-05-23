Более 500 раз за год в России пытались продать краснокнижную черепаху

На «Авито» нашли более 500 объявлений о продаже охраняемой черепахи Никольского.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 500 объявлений о продаже находящейся под угрозой исчезновения черепахи Никольского, являющейся единственной сухопутной черепахой в фауне России, выявлено на «Авито» за 2024 год, но после соглашения зоозащитников с площадкой такие объявления теперь блокируются во внесудебном порядке, сообщила РИА Новости эксперт-герпетолог, научный сотрудник ООО «Сафарипарк» Анна Гнетнева.

Двадцать третьего мая ежегодно празднуется Всемирный день черепахи. Целью праздника является привлечение внимания общественности к проблеме сокращения популяции черепах.

По словам эксперта-герпетолога, чаще всего в сети Интернет продают два вида краснокнижных черепах — черепаха Никольского и китайский трионикс. Оба вида занесены в Красную книгу России с наивысшим статусом редкости «1», как находящиеся под угрозой исчезновения. «Лидер нелегального оборота — средиземноморская черепаха, а точнее, ее подвид — черепаха Никольского (Testudo graeca nikolskii). Только за 2024 год на одном сайте “Авито” выявили более 500 объявлений о ее продаже», — рассказала РИА Новости Гнетнева.

Она объяснила, что этот вид является единственной сухопутной черепахой в фауне России, и ее численность катастрофически мала.

«Например, на ключевом участке обитания на полуострове Абрау насчитывается всего пять-шесть тысяч особей, что составляет около 30% от всей популяции», — уточнила эксперт.

Второй вид, который страдает от продаж в интернете, — это дальневосточная черепаха или китайский трионикс (Pelodiscus sinensis), добавила Гнетнева.

«В отличие от сухопутной родственницы, это полностью водная черепаха с уникальным кожистым панцирем, которая в России находится на северной границе своего ареала. Ее ареал раздроблен и ограничен всего двумя изолированными очагами в Хабаровском и Приморском краях, а общая численность, по данным на 2023 год, составляет не более шести тысяч особей», — сказала Гнетнева.

Популяции этих черепах продолжают сокращаться из-за браконьерского отлова и уничтожения мест обитания, а в случае трионикса в том числе из-за массового сбора яиц местным населением, подчеркнула эксперт.

Объясняя популярность интернет-площадок для продажи краснокнижных черепах, Гнетнева заявила, что в последние 10−15 лет незаконная торговля перекочевала в интернет из-за его анонимности и огромного охвата.

«В интернете любой человек может создать аккаунт и предложить товар по всей стране, а попытки отследить продавца — это как искать иголку в стоге сена. По оценкам экспертов, на долю наиболее популярной платформы “Авито” приходится более 90% всех подобных объявлений о продаже животных, занесенных в Красную книгу», — отметила она.

Такая высокая статистика не осталась без внимания зоозащитников, в связи с чем в мае 2024 года проект «Красная книга? Не продается!» достиг соглашение с «Авито» об оперативной внесудебной блокировке объявлений, сообщила Гнетнева.

«К сожалению, с другим популярными сайтами объявлений ситуация прямо противоположная. Это сильно затрудняет борьбу с нелегальной торговлей», — подытожила эксперт.