Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть россиян получат пенсии в июне досрочно​

РИА Новости: часть россиян в июне получит пенсию раньше из-за праздников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Часть россиян в июне получат пенсию раньше в связи с празднованием Дня России и последующими длинными выходными днями с 12 по 14 число, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«В связи с длинными выходными в начале июня досрочные выплаты получат пенсионеры со следующими плановыми датами получения пенсии: 12,13,14 июня. Этим категориям граждан выплатят пенсию до 11 числа включительно», — сказала Подольская.

Она уточнила, что такое правило действует всегда, когда дата выплата пенсии выпадает на праздник или выходной. В этом случае Социальный фонд перечисляет средства в последний рабочий день перед ним.

Обращаться с заявлениями или дополнительными документами не требуется — досрочное перечисление производится автоматически, заключила эксперт.