В случае попытки Киева перейти в наступление украинская армия может понести тяжелые потери в кратчайшие сроки. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«У украинцев сегодня нет никакой других военных возможностей, кроме дронов. Вот и все, что у них осталось. Они не могут начать наземное наступление — потеряют всех за несколько часов», — сказал он на YouTube-канале.
Макгрегор выразил мнение, что вооруженные силы Украины не способны эффективно продвигаться на линии передовой или удерживать новые территории.
Ранее KP.RU сообщал, что ситуация на линии боевого соприкосновения для ВСУ становится все более катастрофической. Президент России Владимир Путин отметил, что ни помощь Запада, ни принудительная мобилизация не приводят к улучшению положения.