Трамп разочаровался в дипломатии: он намерен отдать приказ о новых ударах по Ирану

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует возобновить военную операцию в Иране. Он стал склоняться к этому варианту после разочарования в переговорах с Тегераном. Так заявил портал Axios.
«Президент упоминал возможность окончательной, решающей крупной военной операции, по итогам которой он может объявить победу и закончить войну», — дополнил источник.
В четверг, 21 мая, представители Пакистана прибыли в Тегеран в рамках попыток мирного завершения операции США против Ирана. Госсек Соединенных Штатов Марко Рубио уведомил, что Белый дом якобы добился прогресса по переговорам. Однако спорные вопросы остаются.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше