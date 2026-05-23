Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и её политика втягивают страны Европы в конфликт с Российской Федерацией, пишет Steigan.
В материале сказано, что речь идёт о русофобских идеях Каллас.
«К Кае Каллас, министру иностранных дел ЕС, следует относиться не как к смелой правдолюбке, а как к политической пропагандистке опасной доктрины Каллас, которая всё глубже втягивает Европу в войну, перевооружение и конфронтацию», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что, по мнению Каллас, «Европа становится безопаснее при усилении конфликта с РФ».
«Доктрина Каллас — это вера в то, что Европа становится безопаснее при усилении конфликта с Россией. Она гласит, что усиление давления всегда разумно и что призывы к миру это чуть ли ни предательство», — написал он.
Кроме того, Каллас «превратила исторические страхи Эстонии в европейскую модель управления».
Геополитический аналитик из Бразилии Пепе Эскобар считает, что такие люди, как глава европейской евродипломатии Кая Каллас, являются причиной упадка ЕС. Кроме того, он назвал её «сумасшедшей эстонкой». Аналитик отметил, что Каллас глупа и нелепа.
Кроме того, Каллас раскритиковал итальянский журналист Томас Фази. По его словам, Каллас «является глупой балтийкой». Он прокомментировал её высказывание против кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на роль переговорщика с Российской Федерацией.