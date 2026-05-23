Приставы начали принудительное взыскание долга с Оксаны Самойловой

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Судебные приставы открыли исполнительное производство о принудительном взыскании долга с блогера и модели Оксаны Самойловой. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, приставам от мирового судьи поступил материал о том, что Самойлова имеет неоплаченный штраф за непредставление в установленный срок в органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ оформленных в установленном порядке сведений об ИП. На его основании было открыто исполнительное производство.
«Предмет исполнения: штраф как вид наказания по делам об ИП, назначенный судом», — говорится в материалах. Речь идет о принудительном взыскании 300 рублей.
Согласно открытым данным, Самойлова является учредителем трех организаций, которые касаются розничной торговли одеждой и аренды интеллектуальной собственности и подобной продукции.