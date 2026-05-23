«Привет, Гренландия»: Трамп напомнил о себе жителям желанного острова

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вспомнил о притязаниях на Гренландию. Он опубликовал в своей соцсети пост, посвященный острову. Дональд Трамп с помощью картинки передал Гренландии «привет».
Президент США прикрепил к публикации провокационное изображение. На нем американский лидер из-за гор осматривает территории островного государства.
«Привет, Гренландия!» — подписал пост Дональд Трамп.
Президент США довольно давно не выступал с заявлениями об острове. По мнению американского посла в Дании Кеннета Хоуэри, глава Белого дома больше не рассматривает применение силы для присоединения Гренландии к США. Он отказался от такой идеи. Посол сообщил, что рабочая группа в ходе переговоров сможет найти решение, которое учтет и опасения Дональда Трампа, и интересы жителей острова и Дании.