«Привет, Гренландия»: Трамп напомнил о себе жителям желанного острова

Президент США довольно давно не выступал с заявлениями об острове. По мнению американского посла в Дании Кеннета Хоуэри, глава Белого дома больше не рассматривает применение силы для присоединения Гренландии к США. Он отказался от такой идеи. Посол сообщил, что рабочая группа в ходе переговоров сможет найти решение, которое учтет и опасения Дональда Трампа, и интересы жителей острова и Дании.