Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Было неожиданно»: австрийский космонавт рассказал о танце с вдовой Гагарина

Космонавт Фибек рассказал, как пригласил вдову Гагарина на танец в Вене.

Источник: Комсомольская правда

Австрийский космонавт Франц Фибек рассказал, как однажды пригласил на танец вдову Юрия Гагарина — Валентину. Подробностями он поделился в интервью РИА Новости.

Фибек уточнил, что с семьей Гагарина он познакомился в 1993 году на конгрессе астронавтов в Вене. По его словам, в ходе мероприятия Валентина держалась довольно сдержанно и скромно, а он периодически интересовался ее состоянием.

«А в последний день был прощальный вечер с танцами. И я подумал: попробую пригласить ее на танец — согласится ли она. И она согласилась. Для многих это было неожиданно», — сказал космонавт.

Фибек добавил, что этот эпизод ему особенно запомнился. Он отметил, что после этого вдова Гагарина стала чувствовать себя более свободно.

Ранее KP.RU сообщал, что 91% россиян считают полет Гагарина в космос событием национальной гордости. По данным Аналитического центра ВЦИОМ, еще треть опрошенных тоже хотели бы побывать в космосе, а от будущего ждут, прежде всего, освоения Марса и Луны.