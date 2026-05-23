«Было неожиданно»: австрийский космонавт рассказал о танце с вдовой Гагарина

Австрийский космонавт Франц Фибек рассказал, как однажды пригласил на танец вдову Юрия Гагарина — Валентину. Подробностями он поделился в интервью РИА Новости.
Фибек уточнил, что с семьей Гагарина он познакомился в 1993 году на конгрессе астронавтов в Вене. По его словам, в ходе мероприятия Валентина держалась довольно сдержанно и скромно, а он периодически интересовался ее состоянием.
«А в последний день был прощальный вечер с танцами. И я подумал: попробую пригласить ее на танец — согласится ли она. И она согласилась. Для многих это было неожиданно», — сказал космонавт.
Фибек добавил, что этот эпизод ему особенно запомнился. Он отметил, что после этого вдова Гагарина стала чувствовать себя более свободно.
Ранее KP.RU сообщал, что 91% россиян считают полет Гагарина в космос событием национальной гордости. По данным Аналитического центра ВЦИОМ, еще треть опрошенных тоже хотели бы побывать в космосе, а от будущего ждут, прежде всего, освоения Марса и Луны.