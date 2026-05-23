В Хабаровском крае вода уходит, но купаться всё ещё опасно

Весеннее половодье завершилось, однако официально разрешённых мест для купания в регионе пока нет.

Весеннее половодье в Хабаровском крае пошло на спад, однако вместе с тёплой погодой у спасателей появилась новая тревога — люди всё чаще выходят отдыхать к воде, несмотря на отсутствие безопасных мест для купания, — сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным дальневосточного УГМС, подтопленных территорий в крае сейчас нет. Реки полностью освободились ото льда, а уровни воды постепенно снижаются. На Амуре у Хабаровска вода держится около нормы, и в ближайшие дни резких изменений не ожидается.

Власти при этом предупреждают: сезон отдыха у воды фактически уже начался, но официально открытых и оборудованных мест для купания в регионе пока нет.

— Температура воздуха повышается, и граждане начинают организовывать отдых на берегах водоёмов. Хочется обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности на воде, — отметил первый заместитель председателя комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко.

Сейчас муниципалитеты, спасатели и сотрудники ГИМС готовятся к летнему сезону: проверяют места отдыха, устанавливают предупреждающие знаки и планируют дополнительные патрули у воды.

С начала навигационного периода инспекторы уже провели более 140 профилактических рейдов и патрулирований на водоёмах края.

Жителям напоминают: за нарушение требований безопасности у воды предусмотрены штрафы, а особое внимание спасатели просят уделять детям. Обо всех опасных ситуациях необходимо сообщать по номеру 112.