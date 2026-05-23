Таксист спас 85 летнюю хабаровчанку от потери миллиона

В Хабаровске удалось предотвратить хищение почти 1 миллиона рублей у 85 летней горожанки. Мошенники позвонили женщине, представились работниками поликлиники, а позже — офицерами спецслужб, и под угрозой уголовного дела убедили перевести крупную сумму, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.