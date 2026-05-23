Таксист спас 85 летнюю хабаровчанку от потери миллиона

В Хабаровске удалось предотвратить хищение почти 1 миллиона рублей у 85 летней горожанки. Мошенники позвонили женщине, представились работниками поликлиники, а позже — офицерами спецслужб, и под угрозой уголовного дела убедили перевести крупную сумму, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Водитель такси Егор Абакумов заметил подозрительные обстоятельства, когда вёз пенсионерку ночью к банкомату. Он незамедлительно позвонил в полицию и обратился к инспекторам ДПС. Благодаря слаженным действиям правоохранителей и таксиста перевод средств был остановлен.
За проявленную бдительность и активную гражданскую позицию Егор Абакумов будет отмечен благодарностью от полиции.
