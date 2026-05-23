Хабаровским родителям рекомендуют помочь выпускникам справиться с эмоциями

Российским родителям предложили помочь своим детям справиться с тревожностью на фоне предстоящего основного экзаменационного периода. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости, взрослые не только не должны переносить на ребенка собственную тревогу, но помочь ему экологично пережить эмоции.
— В преддверии экзаменов помогите ребенку разобраться в чувствах и прожить их. Не запрещайте плакать, кричать, грустить, злиться, но помогите ему экологично прожить эмоции, например, через упражнения, игры, работу с психологом, — цитирует информационное агентство слова ведущего научного сотрудника Института изучения детства, семьи и воспитания Александра Буянова. — Чтобы минимизировать влияние тревог, самим родителям необходимо научиться управлять собственными эмоциями, потому как дети склонны копировать поведение значимых взрослых. Когда начинаете паниковать — подумайте о том, что можете контролировать, а что нет. Научитесь не переживать из-за того, что не подвластно вашему контролю, и относиться к этому спокойно.
Стоит напомнить ребенку, что не самая успешная сдача экзамена — это не провал и жизнь на этом не заканчивается, потому как поступить в вуз можно и на следующий год, или можно рассмотреть и другие возможности.
Если ребенок переживает, не стоит предлагать ему сладкое, для того, чтобы он заел свои эмоции. Также, как и убегать от них в развлечения. По словам эксперта, лучше добавить физической активности, например, выйти на пешую прогулку.
