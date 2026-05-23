Хабаровским родителям рекомендуют помочь выпускникам справиться с эмоциями

— В преддверии экзаменов помогите ребенку разобраться в чувствах и прожить их. Не запрещайте плакать, кричать, грустить, злиться, но помогите ему экологично прожить эмоции, например, через упражнения, игры, работу с психологом, — цитирует информационное агентство слова ведущего научного сотрудника Института изучения детства, семьи и воспитания Александра Буянова. — Чтобы минимизировать влияние тревог, самим родителям необходимо научиться управлять собственными эмоциями, потому как дети склонны копировать поведение значимых взрослых. Когда начинаете паниковать — подумайте о том, что можете контролировать, а что нет. Научитесь не переживать из-за того, что не подвластно вашему контролю, и относиться к этому спокойно.