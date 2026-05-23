CBS: США готовятся к новой волне ударов по Ирану

По данным Axios, Трамп всерьёз рассматривает возможность нанесения новых ударов по территории Ирана. Кроме того, из расписания Трампа пропала запланированная поездка на гольф-курорт, он проведёт выходные в Белом доме. Трамп провёл совещание по Ирану с чиновниками по нацбезопасности.