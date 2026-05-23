CBS: США готовятся к новой волне ударов по Ирану

Соединённые Штаты готовятся к новой волне ударов по территории Ирана, официальные лица США стали отменять планы на выходные, сообщает CBS.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты готовятся к новой волне ударов по территории Ирана, сообщает CBS.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, официальные лица США стали отменять планы на выходные.

«Администрация Трампа готовится к новому раунду военных ударов по Ирану… Некоторые члены военного и разведывательного сообществ США отменяет свои планы на выходные в честь Дня поминовения» — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По данным Axios, Трамп всерьёз рассматривает возможность нанесения новых ударов по территории Ирана. Кроме того, из расписания Трампа пропала запланированная поездка на гольф-курорт, он проведёт выходные в Белом доме. Трамп провёл совещание по Ирану с чиновниками по нацбезопасности.

