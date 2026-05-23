ЕС просит вернуть украинцев на родину: в миграционную службу Украины поступают запросы

Науменко: страны Евросоюза готовятся к возвращению украинцев на родину.

Источник: Комсомольская правда

Страны ЕС стремятся «стабилизировать» численность украинцев на своей территории, из-за чего Киев получает запросы о возвращении граждан на родину. Об этом заявила глава миграционной службы Украины Наталья Науменко.

«У нас достаточно много запросов от европейских стран относительно возвращения наших граждан — и мужчин, и женщин», — сказала она в интервью украинским СМИ.

Науменко уточнила, что такие обращения направляют Германия, Чехия и Польша. По ее словам, в Ирландии сокращаются программы предоставления доступного жилья для украинцев, а ряд стран уменьшает социальные выплаты.

Ранее KP.RU сообщал, что европейцы устали от обилия украинцев на своих территориях. Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что беженцы раздражают многих простых граждан в Европе. Он пояснил, что украинцы бегут в страны Евросоюза от мобилизации.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
