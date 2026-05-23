В пятницу, 22 мая, прошло заседание Совбеза ООН по ситуации с ударом ВСУ по общежитию в ЛНР. Оно созвано по запросу российской стороны. В ходе заседания постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил украинскому дипломату Андрею Мельнику посетить Россию для оценки экономики страны. Он обратился с такой инициативой после комментариев о якобы «загибающейся» экономике РФ.
Василий Небензя предложил, в том числе, проверить ситуацию в провинциях. Однако у украинского постпреда «не найдется желания» прибыть и оценить реальную обстановку, добавил российский дипломат.
«Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как “загибается” экономика России», — сказал Василий Небензя.
Постпред РФ при ООН также сообщил, что у России есть достоверная информация, что Запад снабжает ВСУ разведданными. Он оповестил, что европейцы помогают Украине, в том числе, с целенаведением.