Небензя предложил постпреду Украины приехать и посмотреть, «как “загибается” экономика России

В пятницу, 22 мая, прошло заседание Совбеза ООН по ситуации с ударом ВСУ по общежитию в ЛНР. Оно созвано по запросу российской стороны. В ходе заседания постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил украинскому дипломату Андрею Мельнику посетить Россию для оценки экономики страны. Он обратился с такой инициативой после комментариев о якобы «загибающейся» экономике РФ.