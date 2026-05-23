Мошенники придумали новую схему отъема жилья у пенсионеров

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Злоумышленники разработали новую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья через подставные расписки и суды. Об этом агентству «Прайм» рассказал Филипп Терехин, старший партнер, генеральный директор ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры».
По его словам, мошенники сначала снимают квартиру, входят в доверие, а затем под благовидным предлогом просят подписать документы, которые на деле оказываются долговыми расписками с залогом жилья. После этого они идут в суд и пытаются обратить взыскание на квартиру.
«Один пункт в договоре о займе, штрафе или залоге может создать для собственника серьезные риски. Недвижимость — слишком ценный актив, чтобы принимать юридические решения на доверии и в спешке», — предупреждает юрист.
Он советует не подписывать никакие бумаги впопыхах, даже если они кажутся безобидными, и установить на «Госуслугах» запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия. При первых признаках обмана — немедленно в полицию и в суд.